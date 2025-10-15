Мелони пригрозила убийством после замечания Эрдогана
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в шутку заявила о возможной реакции на попытку заставить ее бросить курить. Об этом пишет The Sun.
«Если меня заставят отказаться от сигарет, я кого-нибудь убью», — сказала Мелони, комментируя разговоры о своей привычке.
Глава правительства пояснила, что отказ от курения для нее практически невозможен.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в личной беседе пытался повлиять на Мелони, рекомендуя ей «подумать о здоровье».