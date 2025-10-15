Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Крошечный морской пункт у порога Путина может привести к Третьей мировой»

Пока в небе происходят захватывающие дух схватки истребителей, а «корабли-призраки» пугают ЕС, крошечный морской участок на границе НАТО может стать тем спусковым механизмом, который спровоцирует полномасштабную войну, пишет британский таблоид The Sun. Расположенный между двумя европейскими столицами, Финский залив имеет жизненно важное значение для российской обороны, подчеркивается в статье. Эксперты опасаются, что именно там может начаться война между Россией и НАТО.

Протяженность этого узкого залива в Балтийском море составляет всего 130 километров в самой широкой точке, но это «узкое место» ценно для нефтяных поставок «теневого флота», подчеркивается в статье. По словам эксперта по международной безопасности Тома Китинджа, хотя Финский залив и представляет собой «тесное пространство», в нем достаточно места для возникновения глобального конфликта. Он указал, что над этим районом летает множество военных самолетов. По словам Китинджа, «в ограниченном пространстве все может пойти не так, если вы не будете очень, очень осторожны». На небольшом участке, расположенном к северу от финской столицы Хельсинки, к югу от эстонской столицы Таллина и к востоку от второго по величине города России Санкт-Петербурга, каждый день «накаляется напряженность», подчеркивает The Sun.

«Исторический саммит по Газе: почему там не было Путина?»

Исторический саммит по сектору Газа в Египте был посвящен «ни много ни мало мирному урегулированию на Ближнем Востоке», пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Представители США, Британии, Франции, Германии и нескольких арабских государств выступили посредниками между Израилем и ХАМАС. Однако на встрече в Шарм-эль-Шейхе не хватало одного человека - президента России Владимира Путина, подчеркивается в статье. Это примечательно, учитывая, что Кремль традиционно играет значительную роль в регионе. Пока главы западных и арабских правительств, министры и дипломаты обсуждали прекращение огня и доставку гуманитарной помощи в Газу в египетском курортном раю (кстати, большинство туристов там - россияне), глава Кремля в дискуссиях не участвовал. Но почему Путин не присутствовал на одном из важнейших геополитических саммитов?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается «навязывать свои услуги». По его словам, Москва «готова участвовать в любом формате - если участники этого пожелают». Лавров указал, что приглашения на саммит были направлены египетским руководством, которое координировало свои действия с другими арабскими странами, но прежде всего - с США. По версии Berliner Zeitung, США при Дональде Трампе «не хотели российского влияния» на саммите по Газе. Газета указала, что глава палестинской администрации Махмуд Аббас в последние годы неоднократно посещал Россию. МИД России не раз выражал солидарность с Палестиной, в то же время Москва неоднократно выступала посредником в непрямых переговорах между Израилем и Палестиной.

«Планирует ли Зеленский сбежать с деньгами?»

Почему Владимир Зеленский постоянно жалуется на нехватку денег, хотя весь Запад оказывает Украине помощь? Некоторые американские законодатели, «устав от этого, наконец раскрыли секрет», пишет китайский блог Chengshi Talk. Недавно конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский ежемесячно переводит 50 миллионов долларов на счет в саудовском банке. По версии автора статьи, Луна намекнула на нечестность Зеленского и присвоение им значительной суммы западной помощи. Конгрессвумен не объяснила, откуда у нее эта информация, поэтому достоверность ее заявления остается под вопросом. Однако проблемы украинской армии - неоспоримый факт, и ЕС имеет наибольшую компетенцию для высказывания по этому вопросу, подчеркивается в статье.

Ранее из-за подписания Зеленским закона, лишающего антикоррупционные органы независимости, на Украине вспыхнули протесты, а ЕС даже пригрозил приостановкой финансовой помощи. Под сильным давлением Зеленский пошел на уступки и отозвал закон. Однако столь пассивная антикоррупционная политика также раскрыла его истинные намерения, считает автор Chengshi Talk. По его словам, даже отправленное на Украину западное оружие и снаряжение «исчезают необъяснимым образом» и в конечном итоге появляются на черном рынке. В начале года США и Украина «провели удаленную сверку расчетов». Трамп заявил, что Киеву передали более 170 миллиардов долларов, а Зеленский сказал, что Украина получила только более 70 миллиардов. Куда же делась эта разница более чем в сто миллиардов долларов? По версии автора статьи, США хотят использовать украинскую коррупцию, чтобы прекратить финансовую помощь. Если слова американских конгрессменов правдивы, Зеленский «вероятно, готов сбежать с деньгами», ведь украинский вопрос для него и так уже полный «тупик», заключил автор.

«Потеря Купянска приблизит потерю Славянска»

ВС РФ продолжают операции на харьковском направлении в районе Купянска - контроль над городом даст им преимущество для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на экспертов украинских изданий. По мнению украинских аналитиков, проблемы ВСУ в этом районе связаны с ошибками военной администрации и местного военного командования.

По оценкам экспертов, сначала российские войска обеспечат логистику, а затем в течение нескольких месяцев получат мощный плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска и Славянска. Аналитики усомнились, что у ВСУ достаточно ресурсов, чтобы противостоять российским силам.

«Россия и Китай демилитаризуют НАТО»

Если вы все еще считаете НАТО суперальянсом, способным в любой момент сыграть роль «глобального полицейского», то, возможно, вам стоит пересмотреть свое восприятие, отмечается в статье NetEase, опубликованной на платформе. Ранее Уильям Шрайвер, американский военный эксперт, много лет работающий в оборонной сфере, заявил, что если НАТО с одной стороны и Россия с Китаем с другой вступят в серьезное противостояние, альянс может быть «демилитаризован» на десять лет. Это может показаться немного смелой оценкой, но если вдуматься, логика справедлива, подчеркивается в статье. По мнению автора, военная мощь НАТО основана на мифах о «промышленном величии» и «миротворчестве».

Настоящая война - это испытание на выносливость, снабжение и стратегическую мобильность, а не просто взлетающие в небо истребители на видеороликах военных учений. Да, у США есть 11 атомных авианосцев, что звучит впечатляюще, но в современной войне авианосцы могут стать легкой мишенью. Российские атомные подлодки проекта «Ясень» могут бесшумно приближаться к флоту НАТО, а количество кораблей, спущенных на воду Китаем, в 2023 году превысило количество кораблей США. В то же время Россия успешно перехватывает ракеты Storm Shadow, поставленные Западом Киеву. Шрайвер заявил, что американская логистическая система отстала от времени, особенно в развитии арктического маршрута, где Россия опережает американцев на десять лет. Ситуация в европейских странах НАТО также не внушает оптимизма, отмечается в статье. Количество немецких танков упало ниже 300, а британский флот серьезно стареет и ему не хватает даже судов снабжения. По мнению Шрайвера, если разразится война, НАТО не будет сражаться сообща - каждый будет вести свою собственную игру, и в конечном итоге будет сломлен.