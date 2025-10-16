В США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk

Никакое оружие не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ход боевых действий в свою пользу. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube.

По словам специалиста, русские побеждают на поле боя.

«Если вы посмотрите на баланс сил, он будет на стороне России с большим перевесом», — подчеркнул Миршаймер.

Забудьте про «Томагавки»: Трамп уже готовит более страшный шаг

Между тем, профессор назвал все разговоры на тему возможной передачи ракет Tomahawk Украине не более чем спекуляциями.

Ранее источники газеты The New York Times заявили, что американские военные опасаются прямой конфронтации с Россией из-за возможной передачи крылатых ракет Tomahawk ВСУ.