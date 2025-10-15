Зачистка в Одессе: Зеленский поставил своего человека

Владимир Зеленский назначил главой новосозданной Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, который до этого возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на собственный источник.

Назначение последовало сразу за заявлением Зеленского о введении в городе военной администрации и лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова после обвинений в том, что он является гражданином России. Сам Труханов наличие российского паспорта отрицал.

«Одесскую городскую военную администрацию возглавит глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак… (Зеленский – ред.) уже подписал соответствующий указ», — говорится в сообщении издания.

Через некоторое время на сайте офиса Зеленского был опубликован и сам указ.

Мэру Одессы хотят предоставить политическое убежище в России

Отмечается, что Сергей Лысак руководит Днепропетровской областью с февраля 2023 года. Его место, по данным телеканала, может занять его первый заместитель Владислав Гайваненко.

Трухавнов намерен обжаловать решение о лишении его украинского гражданства в суде. Он также заявил, что не покинет город.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее высказал мнение, что истинная причина действий Зеленского заключается в стремлении установить полный контроль над финансовыми потоками Одессы, включая доходы от контрабанды, поэтому он решил сместить Труханова и поставить своего человека.