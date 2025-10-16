В Италии неожиданно отменили решение о выдаче ФРГ украинца по делу Nord Stream

Верховный кассационный суд Италии отменил принятое ранее апелляционным судом решение о возможной экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», сообщает агентство ANSA. Теперь этим вопросом займётся другой состав суда, которому предстоит провести новое рассмотрение дела.

На заседании итальянский суд согласился с аргументом адвоката Николы Канестрини, который указал на некорректную юридическую квалификацию действий, приведших к аресту Кузнецова на основании европейского ордера.

Решение о выдаче было принято 16 сентября, а задержали 49-летнего Кузнецова неподалёку от Римини 21 августа. Сам он, отрицая вину в подрыве трубопроводов, утверждал, что в указанный период находился на территории Украины.

Сергей Кузнецов ранее служил на командных должностях в украинских вооружённых силах, по данным The Wall Street Journal, имел звание капитана армии и был сотрудником СБУ. Известно, что он участвовал в обороне Киева в составе элитного подразделения по ПВО в первые месяцы российской военной кампании.

Его подозревают в руководстве группой диверсантов, которые в сентябре 2022 года установили взрывчатку на нитях газопроводов. Мощные взрывы 26 сентября вывели из строя три из четырёх труб Nord Stream 2.