Украинцы массово бегут в Германию в надежде получить защиту

Число граждан Украины, обратившихся за защитой в Германии, резко увеличилось после отмены запрета на выезд молодых мужчин с украинской территории. Об этом со ссылкой на данные МВД Германии пишет Welt.

Украинцам в возрасте 18-22 лет разрешили с 26 августа выезд за границу, несмотря на военное положение. В тот же день в соцсетях появились кадры того, как тысячи молодых мужчин стоят в очередях у пунктов пропуска на границе с Польшей — на КПП Шегини, Краковец, Рава-Русская, Ягодин. Также загруженность пунктов пропуска отмечалась и на границе с Венгрией и Молдавией.

По данным МВД, резко выросло и количество украинцев, приехавших на территорию Германии. Если в мае был зарегистрирован 7961 гражданин Украины, то в августе уже 11 277 украинцев, а в сентябре — 18 755.

«Число граждан Украины, ищущих защиту в Германии, значительно увеличилось за последние недели. Отмена запрета на въезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению числа заявлений «примерно со 100 до 1000 в неделю», — пояснила представитель Федерального министерства внутренних дел.

В отличие от просителей убежища, просители защиты получают вид на жительство, что позволяет им сразу же получить доступ к рынку труда и социальным льготам, напомнило издание.