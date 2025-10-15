Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии

Европейский союз остается стратегическим выбором Сербии и приоритетом ее внешней политики, заявил президент страны Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, находящейся с визитом в Белграде.

"Для Сербии членство в Европейском союзе является стратегическим выбором и приоритетом ее внешней политики, и это не изменится, по крайней мере, до следующих выборов, а, как я верю, и после них", - подчеркнул Вучич.

По его словам, Сербия продолжает курс на евроинтеграцию, несмотря на сложности, с которыми сталкивается процесс переговоров.

"С момента начала конфликта на Украине мы не открыли ни одну новую переговорную главу и ни одного кластера. И все же, мне кажется, в последнее время мы кое-что сделали, - отметил президент. - Нам предстоит еще многое, но важно, чтобы мы сами, внутри страны, провели переговоры о направлениях нашей политики".

Ранее Вучич призвал власти страны выполнить все требования Европейского союза, даже если они выглядят как шантаж или унижение, ради ускорения евроинтеграции. Он подчеркнул, что Сербия должна продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути и показать готовность к выполнению всех обязательств в рамках реформаторской повестки. Вучич также отмечал, что за последние два десятилетия уровень поддержки вступления страны в ЕС снизился с 80% до 40%, что, по его словам, связано с внутренними, а не внешними факторами.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС, помимо Сербии, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.