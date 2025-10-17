Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил в интервью агентству Bloomberg, что будет сбивать российские самолёты, якобы нарушающие воздушное пространство НАТО, если станет следующим премьер-министром Великобритании.

«Фараж... поддержал идею сбивать российские самолёты, входящие в воздушное пространство НАТО», — говорится в статье.

Кроме того, политик заявил, что поддержит передачу замороженных российских активов Киеву и может направить британские войска на Украину в составе якобы миротворческих сил ООН.

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили ранее также сообщил, что НАТО силой ответит России в случае нарушения воздушного пространства.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров между тем пригрозил Европе симметричным ответом в случае, если в воздушном пространстве ЕС будет сбит российский самолёт.