Президент Украины Владимир Зеленский едет в Вашингтон для продажи там войны. Об этом в авторской статье, опубликованной на сайте «Другая Украина», заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его мнению, также Зеленский «будет просить не смещать его».

«Стратегия примитивна – он просит дальнобой, который, по его болезненному воображению, заставит Россию просить мира», — говорится в статье Медведчука.

Он отметил, что удары дальнобойным оружием по территории России в любом случае спровоцируют ответ, но украинскому лидеру «не впервой танцевать на костях».

«А ядерный конфликт Соединенных Штатов и России этого имбецила не интересует вообще, пусть весь мир в труху, главное – удержаться у власти», — заключил Медведчук.

13 октября корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским коллегой Зеленским в Вашингтоне.

