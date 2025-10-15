Раскрыты планы Киева в конфликте с Россией

Украина готовится к продолжению вооруженного конфликта еще на три года. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, страны Европы должны быть готовы оказывать поддержку Киеву на аналогичный срок.

«Украинцы планируют этот конфликт на три года, что разумно. И <...> мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — приводит слова Сикорского Reuters.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выразила уверенность в скором завершении вооруженного конфликта на территории страны. По словам Тимошенко, основываясь на имеющейся у нее информации, она считает, что окончание конфликта ожидается в ближайшем будущем. Украинский политик уже делала аналогичные прогнозы. В частности, в апреле текущего года она сообщала о наличии международных инициатив, направленных на урегулирование ситуации до конца мая 2025 года.