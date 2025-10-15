Генсек НАТО ответил на вопрос о поставках Киеву ракет Tomahawk

Вопрос возможных поставок американских крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму не включен в повестку заседания министров обороны стран Североатлантического альянса и контактной группы по Украине в Брюсселе. Соответствующее заявление сделал 15 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе транслировавшегося на официальном сайте альянса брифинга.

Генеральный секретарь Североатлантическго альянса пояснил, что данный вопрос носит характер двустороннего решения и потому не подлежит коллективному обсуждению. Решение о передаче дальнобойных ракет Tomahawk должно приниматься суверенно соответствующим государством, и в текущий момент эта тема отсутствует в переговорной повестке.

Рютте выразил ожидание новых инициатив по военной поддержке Украины по итогам сегодняшних консультаций. Среди приоритетных направлений была упомянута запущенная в августе программа европейских закупок американских вооружений летального и нелетального назначения. Генсек констатировал наличие текущих финансовых обязательств в размере двух миллиардов евро, одновременно выразив надежду на новые шаги по наращиванию помощи, включая усиление противовоздушной обороны.

Стало известно о выгоде Трампа от передачи Tomahawk Украине

Ранее, 14 октября, британское финансовое издание The Financial Times сообщало о потенциальной передаче Украине партии от 20 до 50 ракет Tomahawk. Публикация отмечала, что подобные поставки не окажут существенного влияния на развитие конфликта.

Президент США Дональд Трамп 12 октября упомянул о состоявшемся продуктивном диалоге с украинским коллегой Владимиром Зеленским, допустив при этом возможность обсуждения ракетных поставок с российским лидером Владимиром Путиным в случае продолжения боевых действий.