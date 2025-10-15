Министр обороны Финляндии обратил внимание на один шаг России

Россия продолжит быть угрозой для НАТО после окончания украинского конфликта. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, передает Reuters.

По словам главы Минобороны, после урегулирования конфликта на Украине Россия продолжит «представлять серьезную угрозу» для Североатлантического альянса. По его словам, Россия якобы быстрыми темпами потребляет военные ресурсы.

Хакканен также сообщил, что Финляндия и НАТО стали свидетелями «нового наращивания российских сил».

В Финляндии обратились с призывом к Путину

Ранее финский профессор Туомас Малинен заявил, что европейское «глубинное государство» не смогло ослабить Россию.