Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с главой МИД Финляндии, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элиной Валтонен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Уточняется, что причиной срыва встречи с главой кабмина республики стало участие Валтонен в митинге в Тбилиси 14 октября.

«Из-за участия вчера в противозаконном митинге и ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», — заявили в правительстве Грузии.

Протесты в Грузии начались в октябре 2024 года, после победы на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта». 12 октября 2025 года в Грузии вновь вспыхнул массовый протест.