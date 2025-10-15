Премьер Грузии обвинил МИД Финляндии во лжи

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что МИД Финляндии распространил ложь, передает ТАСС.

© Global look

Уточняется, что поводом для этого стало сообщение, что глава финского ведомства, действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен отказалась от встречи с председателем правительства из-за перегруженного графика.

На самом деле, рассказал Кобахидзе, встречу отменили из-за того, что в ходе рабочего визита в Грузию глава МИД Финляндии пришла на акцию протеста у парламента республики в Тбилиси, где встретилась с митингующими.

«Финляндия является членом Евросоюза, и ее министр иностранных дел прибегает к такой лжи, вранью. <...> Мы приняли решение об аннулировании этой встречи, что поставило ее в неудобное положение», — подчеркнул грузинский премьер.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.