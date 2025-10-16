На Украине назначили нового мэра Одессы

Исполняющим обязанности мэра Одессы назначен представитель правящей партии «Слуга народа» Игорь Коваль (на фото). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

Документ был подписан самим Ковалем.

В распоряжении говорится, что, согласно второй части статьи 42 закона Украины «О местном самоуправлении», он приступает к исполнению обязанностей главы города с 16 октября.

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. В ответ Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Позднее Служба безопасности Украины подтвердила информацию о лишении гражданства страны Труханова и показала фото его российского паспорта.