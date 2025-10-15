Заигрались: провалилась попытка вывести США из тупика шатдауна

Американский Конгресс по-прежнему находится в тупике по вопросу принятия закона о возобновлении работы федерального правительства, поскольку Сенат США во вторник вновь отклонил план республиканцев по прекращению правительственного шатдауна, начавшегося две недели назад.

Восьмое голосование в Сенате по республиканскому законопроекту, который будет финансировать деятельность правительства до 21 ноября, провалилось с результатом 49:45 – намного меньшим, чем 60, необходимых для продвижения в палате представителей, пишет The Guardian. В знак того, что в направлении выхода из тупика достигнут незначительный прогресс, если вообще был достигнут какой-либо прогресс, ни один из сенаторов не изменил своего решения с момента последнего обсуждения этой меры, хотя было зафиксировано несколько неявок.

После того, как на прошлой неделе администрация Трампа начала увольнять федеральных служащих в нескольких правительственных учреждениях, демократы и республиканцы продолжили обмениваться обвинениями, напоминает The Guardian.

В своей речи в Сенате лидер демократов Чак Шумер раскритиковал решение администрации Трампа одобрить крупную финансовую помощь Аргентине в разгар правительственного шатдауна, который привел к закрытию федеральных агентств и увольнению работников по всей стране.

“Если у этой администрации есть 20 миллиардов долларов для иностранного правительства, дружественного MАГА («Сделаем Америку снова великой» – лозунг трампистов – «МК»), они не могут отвернуться и сказать, что у нас нет денег на снижение расходов на здравоохранение здесь, дома”, - негодует Шумер, назвав этот шаг “пощечиной” американским семьям.

Лидер сенатского большинства республиканец Джон Тун обвинил демократов в том, что они взяли в заложники “государственное финансирование” из-за их требований продлить истекающие субсидии для людей, которые получают медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании. Если действие налоговых льгот прекратится, взносы на медицинское страхование миллионов американцев, вероятно, резко возрастут.

“Демократы были против закрытий, когда это соответствовало их политическим целям, и теперь, когда, по их мнению, их политическим целям соответствует сохранение правительства закрытым, теперь они поддерживают закрытие”, – громит противников Тун, добавив: “Я подозреваю, что их политические расчеты ошибочны”.

Ранее во вторник спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет вести переговоры с демократами в Сенате, поскольку закрытие правительства затянулось на 14-й день, защищая решение администрации Трампа перераспределить средства Пентагона, чтобы убедиться, что военнослужащие получают зарплату.

“Мне не о чем договариваться”, - заявил Джонсон журналистам, обвинив демократов в том, что они играют в свои игры.

Джонсон также отверг опасения демократов по поводу законности решения Пентагона использовать неизрасходованные средства на исследования и разработки для оплаты военнослужащих во время шатдауна, начиная с зарплаты в среду.

“Если демократы хотят обратиться в суд и оспорить выплату жалованья военнослужащим, сделайте это, - сказал Джонсон. – Я благодарен главнокомандующему, который понимает приоритеты страны”.

Соглашение о выплатах было подписано после того, как Дональд Трамп приказал своему министру обороны Питу Хегсету найти деньги на выплату зарплат военным в выходные. В своем посте на TruthSocial Трамп заявил, что не позволит демократам “держать в заложниках наших военных и всю безопасность нашей страны” во время шатдауна.

Пентагон и Административно-бюджетное управление объявили, что военнослужащие получат зарплату, запланированную на 15 октября, за счет перераспределенных средств, что устраняет непосредственную необходимость в отдельном счете о выплате жалованья американским военным.

Джонсон заявил, что администрация Трампа имеет “полное право” перенаправить выделенные средства министерства обороны, хотя законодатели-демократы усомнились в законности этих действий.

Спикер продолжал обвинять лидера сенатского меньшинства Чака Шумера в сложившейся тупиковой ситуации, обвиняя его в блокировании принятой Палатой представителей “чистой” резолюции о продлении срока действия, чтобы успокоить прогрессивное крыло своей партии.

“Мы, конечно, не собираемся позволять, чтобы американский народ был взят в заложники ради его политической выгоды”, - сказал Джонсон, добавив, что у него “нет стратегии”, кроме как “делать правильные вещи, совершенно очевидные вещи, традиционные вещи”.

Джонсон заявил, что республиканский законопроект о временном финансировании не содержит партийных приоритетов, заявив журналистам во вторник: “У меня нет ничего, что я мог бы убрать из этого документа, чтобы сделать его более приемлемым для них”.

Спикер-республиканец объявил в Палате представителей длительный перерыв и отменил запланированные голосования, пытаясь оказать давление на демократов в Сенате, чтобы они приняли предложение республиканцев без изменений. Жесткая позиция вызвала похвалу со стороны правого крыла Палаты представителей, выступающего за свободу, но критику со стороны некоторых республиканцев, которые утверждают, что Палате представителей следует вести переговоры.

Согласно судебному иску крупнейшего в стране федерального профсоюза работников, Американской федерации государственных служащих, более 4000 государственных служащих были уволены во время шатдауна. Демократы в Сенате, представляющие Мэриленд и Вирджинию, штаты с высокой концентрацией федеральных служащих, осудили увольнения во вторник.

“Все это является частью плана Трампа на 2025 год”, - сказал Крис Ван Холлен, сенатор от штата Мэриленд. “Прекратите нападать на сотрудников, прекратите нападать на американский народ и начните переговоры о возобновлении работы федерального правительства”.