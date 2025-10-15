Пока вы спали: опасения Австралии по поводу конфликта и надежды Трампа в отношении стран БРИКС

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Гуцул: Кишинев пытается помешать проведению выборов в Народное собрание Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии намеренно создают правовой хаос, чтобы помешать проведению выборов в Народное собрание автономии. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной задержки выборов стали юридические сложности, связанные с ликвидацией Апелляционной палаты Комрата, которая должна была утверждать итоги голосования.

Власти автономии обратились к молдавским властям с просьбой восстановить эту инстанцию, но ответа не получили, что усугубляет неопределённость с датой выборов и составом избирательной комиссии.

Трамп понадеялся, что все страны выйдут из БРИКС из-за пошлин США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его угрозы введения пошлин против стран БРИКС оказали воздействие. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, страны БРИКС ведут политику «нападок на доллар», и он подчеркнул, что те, кто заключают сделки в долларах, имеют преимущество.

Трамп также утверждает, что вследствие его мер все страны выйдут из БРИКС.

Власти КНР: производители микросхем Тайваня "растеряны" из-за США

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что тайваньские производители микросхем находятся в растерянности из-за усилившегося протекционизма США. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что заявления высокопоставленных американских чиновников по поводу сотрудничества с Тайванем показывают приверженность принципу "Америка прежде всего" и провоцируют посягательства на остров.

Чэнь Биньхуа подчеркнул, что действия США делают отрасль микросхем уязвимой и предают интересы населения Тайваня.

ВСУ набирают украинцев со знанием английского языка на Днепропетровщине

42-я отдельная механизированная бригада ВСУ на Днепропетровщине набирает украинцев со знанием английского и других иностранных языков для участия в боевых действиях вместе с наемниками. Об этом сообщает ТАСС.

Требуются военный медик, водитель, командир взвода и другие должности с хорошим знанием английского языка.

Ранее сообщалось об уничтожении испаноязычных наемников в этом регионе в результате ударов российской авиации.

ASPI: Австралии грозит конфликт в регионе до поставки подлодок альянса AUKUS

Австралия сталкивается с угрозой конфликта в регионе еще до получения первых атомных подводных лодок по договоренности AUKUS, считают эксперты из Австралийского института стратегической политики. Об этом сообщает ТАСС.

В докладе отмечается, что страна уже находится в период "высоких стратегических рисков" и недостаточно вооружена для защиты, поэтому должна освоить нетрадиционные методы противодействия.

Вместо традиционных гарантий безопасности эксперты предлагают использовать партизанские действия, кибероперации, пропаганду и подрывную деятельность.