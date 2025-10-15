Президент США Дональд Трамп после сделки по прекращению огня в секторе Газа не устоит перед соблазном прекратить украинский конфликт, причем по-своему. Об этом пишет Berliner Zeitung. При этом он будет следовать логике, которая привела к прекращению огня на Ближнем Востоке.

© ТК «Звезда»

Решающим фактором стал провальный авиаудар Израиля по руководству ХАМАС в Катаре 9 сентября, говорится в статье. Эта атака дала Соединенным Штатам, близкому союзнику Катара, желанный повод дистанцироваться от Израиля. В то же время Трамп дал сигнал Турции и арабским странам, чтобы те надавили на ХАМАС, пока он будет давить на Биньямина Нетаньяху.

Чтобы сломать ход конфликта на Украине, Трампу нужно дестабилизирующее событие, пишет издание. Поставка американских крылатых ракет большой дальности «Томагавк» уже на повестке дня. Визит Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу сигнализирует о следующем шаге.

Однако неясно, как Москва отреагирует на возможные удары «Томагавками», отмечает автор статьи. В то же время и США, и Россия стремятся избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами. Они будут тщательно взвешивать свои действия, заключает издание.

В отличие от Израиля, в украинском кризисе у Трампа нет рычагов давления, говорится в публикации. Трампу нужны союзники, и одним из них может стать Китай. В рамках урегулирования могла бы состояться Евразийская мирная конференция, пишет газета.

В Кремле ранее неоднократно заявляли, что Россия настроена на мирное разрешение украинского кризиса, но для этого требуется устранить его первопричины. Пока не представляется возможным достичь этого политико-дипломатическим способом, Москва вынуждена проводить специальную военную операцию.