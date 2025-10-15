В Германии раскрыли проблему Зеленского перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом столкнулся с нехваткой денег на закупку ракет Tomahawk. Проблему украинского лидера раскрыл немецкий телеканал Welt.

© Lenta.ru

«Президент Украины уже сейчас думает о том, как бы профинансировать эти Tomahawk, потому что американцы не хотят их оплачивать. Они хотят, чтобы им платили, если они будут поставлены», — указано в сообщении.

Отмечается, что у европейских стран также нет единой стратегии в вопросе оплаты этих ракет и их дальнейшей передачи Киеву. При этом истинные намерения Трампа в этом вопросе остаются неясными, сообщает канал.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис обеспокоился последствиями поставок Tomahawk Украине. «Tomahawk может нести ядерный заряд. Это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата», — предупредил он.