Одной из главных новостей последних дней стало обсуждение американской администрацией возможности отправки крылатых ракет «Томагавк» Киеву. Глава Белого дома Дональд Трамп не исключил такого сценария развития событий, а также признал, что это станет эскалацией в отношениях с Россией. По словам китайских журналистов, Кремль не стал дожидаться окончательного решения США.

«Путин нанес двойной удар по США», – пишут авторы китайского издания Baijiahao. Китайские аналитики подчеркивают серьезность ракет «Томагавк», отмечая их дальность, позволяющую поражать цели в РФ.

Россия незамедлительно отреагировала на это, что стало неприятным сюрпризом для США и администрации Трампа. «Реакция России оказалась неожиданно оперативной и масштабной», – сообщают китайские источники. Журналисты из КНР также отмечают, что недавнее соглашение о прекращении огня в Секторе Газа стало для Трампа важным событием, которое он преподносит как свой личный дипломатический триумф. Однако Россия вмешалась в эту идиллию: министр иностранных дел Сергей Лавров публично выразил сомнения в долгосрочности урегулирования ближневосточного конфликта, подчеркнув необходимость создания независимого палестинского государства, что не предусмотрено планом Трампа.

Президент Путин разделяет эту позицию, также выступая за независимую Палестину. «Эти заявления нанесли ущерб интересам США на Ближнем Востоке», – считают в Китае. Следующим шагом стало усиление российского влияния в Латинской Америке, особенно в Венесуэле.

Подписание договора о стратегическом партнерстве между странами вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Опасения связаны с возможностью размещения российских ракет в Южной Америке в ответ на размещение «Томагавков», пишет АБН24. «Ситуация напоминает Карибский кризис.

В случае эскалации Россия может создать прямую угрозу для континентальной части США, продвинув свой фронт ближе к Северной Америке», – считают китайские аналитики. Напомним, Трамп раскрыл, зачем Зеленский едет в США.