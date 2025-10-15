Гуцул: правительство Санду хочет парализовать Гагаузию

Правительство президента Молдавии Майи Санду хочет парализовать Гагаузию и посеять там хаос, но ему это не удастся. Об этом заявила в интервью ТАСС глава Гагаузии Евгения Гуцул. Текст передан через адвокатов.

"Цель режима - не просто изолировать меня. Их цель - парализовать Гагаузию, разрушить систему власти и посеять смуту. Но им это не удастся" - заявила она.

Она отметила, что рядом с ней сильная команда. "И каждый из вас ежедневно доказывает преданность нашему народу. Я благодарю своего заместителя Илью Узуна за стойкость, взвешенность и ответственность в этот трудный период. Мы работаем как единое целое", - добавила Гуцул.

Суд над Гуцул состоялся 5 августа. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и отправили в тюрьму, расположенную в Кишиневе. Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии.

Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим, а ее адвокаты направили обращение в Апелляционную палату Кишинева. Гуцул заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.