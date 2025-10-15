Сын Трампа оценил шансы отца попасть в рай

Сын президента США Дональда Трампа Эрик выразил уверенность, что его отец обязательно попадет в рай. Об этом он сообщил в разговоре с американским журналистом Бенни Джонсоном в эфире YouTube-канала блогера.

© Lenta.ru

Так он прокомментировал заявления американского лидера о том, что он не попадет на «небеса» после смерти. «Он, наверное, слишком скромен, чтобы сказать это», — сказал Эрик. Он отметил, что видел «руку Божью», направляющую его отца через «самый немыслимый темный процесс». По словам Трампа-младшего, президент США «остановил смерть и разрушения по всему миру». «Я лично был свидетелем того, как он останавливал войны», — заявил Эрик.

Ранее в интервью телеканалу Fox News, обсуждая вопрос урегулирования украинского кризиса, американский лидер заявил, что хочет попытаться попасть в рай. Он напомнил, что «спас много жизней» в отношениях с Индией и Пакистаном, и надеется на подобный прогресс с конфликтом на Украине.