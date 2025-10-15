Трамп может сделать неожиданный ход против России с помощью Китая

Американский лидер Дональд Трамп может рассмотреть возможность привлечения Китая к оказанию давления на Россию для ускорения завершения конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал немецкий журналист Томас Фасбендер в своей авторской колонке, опубликованной изданием Berliner Zeitung.

Как полагает автор, администрации Трампа необходимы союзники для реализации этого плана, и одним из ключевых партнеров в данном случае может выступить Китай. Фасбендер предполагает, что в случае формирования американо-китайского альянса две державы получат возможность принудить Россию к заключению мирного соглашения.

При этом журналист отмечает, что главной сложностью для Вашингтона является двойственная позиция Пекина. С одной стороны, Китаю невыгодно вступать в конфронтацию с Москвой, с другой — чрезмерное сближение России и США также представляет для него стратегические риски. Несмотря на это, как считает Фасбендер, американский президент будет предпринимать попытки перетянуть Китай на свою сторону в противостоянии с Россией.

По мнению автора, инструментом давления на Пекин может стать торговая политика Вашингтона, включающая применение пошлин и тарифов. Эти меры могут быть использованы для того, чтобы склонить китайское руководство к совместной работе над урегулированием украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что в Европе рассказали о схеме поставок Украине несуществующего оружия.