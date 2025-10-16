Опубликованы советские архивные документы по делу об убийстве Кеннеди

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна выложила в социальную сеть материалы об убийстве президента США Джона Кеннеди. Документы передал ей российский посол Александр Дарчиев.

© DPA / ТАСС

«Эти документы не были отредактированы, не были изменены или подделаны, но представлены в том виде, в котором их мне передали», - сообщила Луна.

Материалы представляют собой около 300 страниц, среди них - тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина и записки главы МИД СССР Андрея Громыко, а также записка председателя КГБ Владимира Семичастного. Отмечается, что из-за шатдауна архивная служба США не помогла с загрузкой данных. Их опубликовали на платформе Substack, пишет RT.

Напомним, вчера, 15 октября, Дарчиев передал конгрессвумен документы по делу об убийстве Кеннеди. Первые попытки получить доступ к ним предпринимались США еще в 90-е годы.