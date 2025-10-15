Британия раскрыла объем поставок беспилотников Украине за шесть месяцев
Согласно официальному заявлению министра обороны Великобритании Джона Хили, Соединённое Королевство за последние шесть месяцев передало Украине свыше 85 тысяч единиц беспилотных летательных аппаратов.
Как подчеркнул глава оборонного ведомства, Великобритания продолжает наращивать объемы поддержки, что также включает заключение новых партнерских соглашений с промышленными компаниями.
"Великобритания наращивает поддержку Украины, предоставив за последние шесть месяцев более 85 тысяч беспилотных летательных аппаратов и подписав новые промышленные партнерства для быстрой разработки тысяч новых дронов-перехватчиков", - заявил Хили.
