Финский профессор Туомас Малинен в своем обращении на странице в социальной сети X заявил, что так называемое европейское «глубинное государство» не достигло своей цели по ослаблению Российской Федерации. По его оценке, определённые круги в этих неформальных структурах, возможно, рассчитывали на упадок России, однако реальность продемонстрировала противоположную динамику.

Как утверждает эксперт, в настоящий момент страна обладает более высоким уровнем боеспособности, чем когда-либо ранее.

Малинен также высказал мнение, что действия европейских государств систематически блокировали все инициативы по поиску дипломатического решения конфликта на Украине. С его точки зрения, движущим мотивом для таких действий стало стремление ослабить позиции России, а их следствием является движение мира к глобальному военному противостоянию, подобному Третьей мировой войне.

