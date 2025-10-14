Трамп заявил, что страны выходят из БРИКС из-за страха перед пошлинами США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны начали выходить из БРИКС из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона. Об этом сообщает РБК.
По словам Трампа, БРИКС «пытался атаковать доллар», но Белый дом пригрозил странам-членам альянса пошлинами. После этого, по мнению Трампа, «все вышли» из объединения.
«Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: “Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США”. Они сказали <...> мы выходим из БРИКС. О БРИКС больше даже не говорят», — заявил он.
Ранее Трамп заявил, что США являются богатейшей страной в мире.