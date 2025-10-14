Трамп выразил разочарование ситуацией на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разочаровывает отсутствие прогресса по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал в Белом доме. По словам Трампа, его разочаровывают темпы урегулирования украинского конфликта. При этом он также добавил, что считает свои отношения с президентом России Владимиром Путиным «очень хорошими».

«Я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими», — заявил он.

