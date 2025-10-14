Трамп выразил разочарование ситуацией на Украине

Андрей Дуванов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разочаровывает отсутствие прогресса по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал в Белом доме. По словам Трампа, его разочаровывают темпы урегулирования украинского конфликта. При этом он также добавил, что считает свои отношения с президентом России Владимиром Путиным «очень хорошими».

«Я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими», — заявил он.

