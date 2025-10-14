Трамп получит прямое управление Газой

Сектор Газа в ближайшее время перейдет под временное управление комитета из 15 палестинских технократов, рассказал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. Об этом пишет Associated Press.

Дипломат заметил, что председателем нового Совета мира, который будет курировать восстановление и финансирование региона, станет президент США Дональд Трамп.

По его словам, кандидатуру главы одобрили все основные палестинские фракции, включая движение ХАМАС.

ООН оценило восстановление Газы в $70 млрд

«Нам необходимо задействовать их для обеспечения повседневной жизни людей в Газе, а Совет мира должен поддерживать и контролировать поток финансов и денег, которые пойдут на восстановление Газы», — разъяснил Абдель Аты.

Министр уточнил, что комитету предстоит организовать поставки гуманитарной помощи, восстановление больниц, школ и других объектов жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что в состав временного комитета вошли представители различных сфер — медицины, строительства, экономики и образования. Их имена не раскрываются из соображений безопасности.