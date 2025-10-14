AP: Трамп станет главой временного комитета по управлению Газой

Илья Родин

Сектор Газа в ближайшее время перейдет под временное управление комитета из 15 палестинских технократов, рассказал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. Об этом пишет Associated Press.

Трамп получит прямое управление Газой
© Рамблер

Дипломат заметил, что председателем нового Совета мира, который будет курировать восстановление и финансирование региона, станет президент США Дональд Трамп.

По его словам, кандидатуру главы одобрили все основные палестинские фракции, включая движение ХАМАС.

ООН оценило восстановление Газы в $70 млрд

«Нам необходимо задействовать их для обеспечения повседневной жизни людей в Газе, а Совет мира должен поддерживать и контролировать поток финансов и денег, которые пойдут на восстановление Газы», — разъяснил Абдель Аты.

Министр уточнил, что комитету предстоит организовать поставки гуманитарной помощи, восстановление больниц, школ и других объектов жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что в состав временного комитета вошли представители различных сфер — медицины, строительства, экономики и образования. Их имена не раскрываются из соображений безопасности.