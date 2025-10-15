Объяснено, зачем Украине на самом деле нужны ракеты  Tomahawk

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает на предстоящей встрече 17 октября убедить президента США Дональда Трампа передать Украине американские крылатые ракеты Tomahawk.

Об этом в беседе с «ТАСС» сообщил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, Зеленский преследует цель втянуть Соединённые Штаты Америки в прямое противостояние с Россией, поскольку даже символическая поставка Tomahawk будет иметь масштабные политические последствия.

Жарихин отметил, что для Зеленского не столь важен объём передаваемых вооружений — достаточно одного запуска ракеты по российской территории, чтобы спровоцировать резкий разрыв отношений между Россией и США, включая Трампа и Владимира Путина. Эксперт подчеркнул, что для главы Украины эта встреча может стать одной из последних возможностей склонить Трампа к невозвратимому шагу.

По мнению политолога, есть и другая задача визита: Зеленский рассчитывает переубедить Трампа от инициирования расследования фактов возможного хищения американской помощи, выделенной Киеву при администрации Джо Байдена. Жарихин указывает, что подобная проверка может поставить крест на будущей политической, а возможно и личной безопасности Зеленского.