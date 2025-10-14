Вучич с цветами встретил Урсулу фон дер Ляйен в аэропорту

Президент Сербии Александр Вучич с цветами встретил в аэропорту Белграда председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

Напомним, что фон дер Ляйен прибыла в Белград в рамках рабочей поездки по странам Западных Балкан. Во время встречи с ней Вучич также выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между Евросоюзом и Сербией.

«Большое удовольствие пожелать в Белграде сердечное "добро пожаловать" председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Каждый ее визит имеет особое значение для Сербии и представляет собой еще один шаг в направлении укрепления сотрудничества и доверия между нашей страной и ЕС. Будем разговаривать о стратегически важных вопросах нашего европейского пути, о реформах, о моменте в европейской политике расширения и совместных усилиях по сохранению мира и стабильности в регионе», — написал он в соцсетях.

Помимо этого, Вучич также поблагодарил фон дер Ляйен за ее личный вклад в поддержку Сербии, которую страна получает от Евросоюза.

