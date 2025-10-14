Трамп пригрозил стране НАТО наказанием

Испания получает защиту НАТО, но относится к альянсу неуважительно, за что страну надо наказать. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.
По его словам, Испания является единственной страной НАТО, не повысившей оборонные расходы до пяти процентов ВВП. За это страну следует наказать пошлинами.
Ранее Трамп оценил свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным как хорошие. Он также отметил, что разочарован темпами урегулирования украинского кризиса.