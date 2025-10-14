Лишенный гражданства Украины политик пообещал выкинуть Зеленского

Лишенный украинского гражданства экс-депутат Верховной рады Олег Царев пообещал «выкинуть» Владимира Зеленского. Об этом политик заявил ТАСС.

Бывший нардеп назвал абсурдным решение о лишении его гражданства Украины. Также он обратил внимание, что давал ему гражданство не нынешний украинский лидер.

Лишенный гражданства мэр Одессы Труханов отказался уходить с поста

Царев пообещал выкинуть Зеленского и вернуть украинцам цветущую, мирную Украину — ту, какая она была раньше.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов, также лишенный гражданства, заявил, что из города и Украины после этого уезжать не собирается.