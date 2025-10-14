Трамп предупредил ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС пообещало президенту США Дональду Трампу разоружиться. Об этом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.
«Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их», — предупредил Трамп.
Он подчеркнул, что не будет объяснять, как именно он это сделает, однако представители ХАМАС знают, что он «не шутит».
Ранее президент США заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС урегулирован, поэтому сейчас настало время разрешить украинский кризис.
«Нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, давайте сосредоточимся на России», — уточнил он.