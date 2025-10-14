Десятки людей вышли на улицы Одессы после решения Зеленского

Жители Одессы вышли на митинг после решения Владимира Зеленского о лишении гражданства мэра города Геннадия Труханова. Видео появилось в соцсети.

Несколько десятков активистов вечером устроили митинг у городской администрации в поддержку решения Зеленского. Они скандировали националистические лозунги и призывали Труханова уйти. Некоторые при этом открывали шампанское.

СБУ показала фотокопию российского паспорта мэра Одессы Труханова

Зеленский, комментируя решение о лишении гражданства мэра Одессы, объявил, что в ближайшее время назначит руководителя военной администрации, которая будет управлять Одессой.

Однако сам Труханов заявил, что не собирается уходить с должности и уезжать из страны. Чиновник также снова опроверг наличие у него российского паспорта, отметив, что собирается оспаривать указ в суде.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что решение Зеленского лишить гражданства мэра Одессы связано с его стремлением держать в страхе население.