Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой оборонной договоренности с одной из европейских стран, которая будет оглашена на следующей неделе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.
Он сообщил, что глава МИД Украины Андрей Сибига докладывал о задачах на европейском направлении, а дипломаты офиса президента – о состоянии переговоров по вопросам обороны.
До этого постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Уитакер отметил, что «если Украина должна получить все необходимое для своей защиты, самый быстрый и практичный способ помощи союзников – инвестировать в PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)».