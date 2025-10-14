Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой оборонной договоренности с одной из европейских стран, которая будет оглашена на следующей неделе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он сообщил, что глава МИД Украины Андрей Сибига докладывал о задачах на европейском направлении, а дипломаты офиса президента – о состоянии переговоров по вопросам обороны.

«Дипломаты офиса [президента Украины] также докладывали по нашим оборонным договоренностям с одной из стран. Мы готовим серьезную новость на следующую неделю именно с одним из наших партнеров в Европе», — заявил Зеленский.

Зеленский сообщил о введении в Одессе военной администрации

До этого постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Уитакер отметил, что «если Украина должна получить все необходимое для своей защиты, самый быстрый и практичный способ помощи союзников – инвестировать в PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)».