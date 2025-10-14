СБУ показала фотокопию российского паспорта мэра Одессы Труханова

Служба безопасности Украины (СБУ) показала фотокопию российского паспорта мэра Одессы Геннадия Труханова и подтвердила информацию о лишении чиновника гражданства страны. Об этом пишет РБК.

В ведомстве отметили, что Труханов является гражданином России и имеет российский загранпаспорт, выданный в 2015 году.

В СБУ уточнили, что в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы, после чего суд в Московской области отменил действие его российского паспорта.

Вместе с тем, подчеркнули в службе, в «дополнительных пояснениях» суд сообщил, что отмена либо отказ лица от этого документа «не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании».

Труханов заявил, в свою очередь, что планирует оспаривать решение о лишении гражданства в суде.

«Я буду защищаться, я буду подавать в суд», — отметил чиновник.

Мэр Одессы отметил, что если не сможет решить вопрос, то обратится в Европейский суд по правам человека.