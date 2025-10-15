Лишенный гражданства мэр Одессы неожиданно обратился к России через США

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого Владимир Зеленский лишил гражданства своим указом, попросил США сделать запрос к России о наличии у него гражданства. Чиновник заявил об этом на брифинге.

© Wikipedia

Причиной подобной просьбы, по его словам, стало то, что соответствующий запрос Украина подать из-за разорванных дипломатических отношений с Россией не может.

Напомним, причиной решения Зеленского о лишении мэра Одессы украинского гражданства стало якобы наличие у чиновника российского паспорта.

Мэру Одессы хотят предоставить политическое убежище в России

Ранее Труханов заявил, что из города и Украины после лишения его гражданства он уезжать не собирается. По мнению политика, его хотят таким образом устранить от будущих выборов мэра, потому что он бы на них победил.