Мэр Киева призвал готовиться к непростой зиме

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 14 октября, призвал горожан готовиться к непростой зиме. Он посоветовал подготовить теплые вещи, запас воды и пищевых продуктов длительного хранения.

© kyivcity.gov.ua

Кличко отметил, что правительство Киева продолжает делать все для того, чтобы обеспечить сервисами всех жителей города.

— Но я хотел призвать каждого из киевлян также просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Готовыми — это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи, — отметил Кличко в эфире телеканала «Киев-24».

Он добавил, что не исключает повторения в будущем ситуации, подобной той, которая произошла в начале октября, когда в Киеве и других украинских городах наблюдались длительные отключения электричества. По словам Кличко, отопительный сезон в Киеве пока не начался, но социальные объекты подключены к системе теплоснабжения.

13 октября украинские СМИ сообщили, что правительство страны сократило длительность отопительного сезона на месяц. До этого глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящий отопительный сезон будет сложнее предыдущего.