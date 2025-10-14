Трамп заявил о начале второй фазы мирного плана по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил о начале второй фазы мирного плана по урегулированию конфликта в Газе.

На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что «все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо», но работа ещё не завершена. В частности, он отметил, что тела погибших ещё не возвращены.

«Вторая фаза начинается прямо сейчас», — сообщил президент США.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции в Египте заявил о завершении конфликта в секторе Газа и начале этапа восстановления анклава.