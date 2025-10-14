Макрон поставил антирекорд популярности среди французских президентов

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым главой государства, который не попал в топ-50 самых популярных политиков в стране. Об этом сообщает Paris Match.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1 тысяча совершеннолетних французов. Из них 78% оценили работу Макрона отрицательно. При этом, в рейтинге самых популярных политиков Франции он занял 51 место. Это стало антирекордом среди всех французских президентов — никто из предшественников Макрона не опускался ниже 43 места.

Ранее Макрон заявил, что не планирует уходить с поста президента Франции.