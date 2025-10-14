В Киеве пропало электричество в метро

В Киеве частично пропало электричество в метро. Об этом сообщает интернет-газета «Страна» в своем Telegram-канале.

От электроснабжения оказались отключены несколько станций метро. Масштабы и обстоятельства аварии не уточняются. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что в подземке образовался коллапс.

В Минэнерго уточнили, что экстренные отключения света сейчас действуют в семи областях страны. Такие меры действуют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предрек проблемы с электричеством в результате ударов ВС России и указал на уже сложившуюся практику импорта электроэнергии из соседних государств. Он также поблагодарил европейские страны за возможность поставок и назвал их очень важными.