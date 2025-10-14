Главный турецкий разведчик может стать преемником Эрдогана

Его зовут Ибрагим Калын. Несколько лет назад он возглавил национальную службу политической разведки Турции. Его дорога к этому важному посту в высшей турецкой иерархии необычна. Он историк, ученый, написавший немало работ, посвященных сравнительной философии. Самая известная книга - "Ислам и Запад", удостоенная премии Союза писателей Турции. Сейчас эта тема как никогда актуальна, но Калын сумел обойти все острые рифы.

Его труд понравился всем: и приверженцам исламской релинии, и, что неожиданно, даже ей яростно противостоящим. Ибрагим Калын любит классическую музыку, а свободное время проводит на природе, не расставаясь со своим фотоаппаратом. Верный семьянин и отец троих детей, устроил в своем доме огромную библиотеку. В ней и религиозная литература, и произведения современных зарубежных литераторов. С первого, да и со второго взгляда фигура, весьма далекая от привычного образа разведчика.

Однако пути в разведку неисповедимы. Талантливого интеллектуала, писателя, философа, проявлявшего дипломатические способности, приметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Калын стал его пресс-секретарем, советником по наиболее чувствительным вопросам внешней политики.

В 2023 году Ибрагим Калын назначен руководителем Национальной разведки Турции. Судя по всему, быстро вошел в курс дела. Значительное внимание уделял вопросам отношения со странами Ближнего Востока. Он участвовал в возвращении израильских заложников из Газы, сидя за столом недавних переговоров в Шарм-эш-Шейхе.

Сегодня Калына называют одним из главных переговорщиков Турции. Начальник разведки не носит генеральскую форму. Он мягок при переговорах, но исключительно настойчив. Неудивительно (или все-таки удивительно?), что президент Турции Эрдоган видит в 54-летнем разведчике с философским складом ума своего преемника.