В Одессе на фоне истории с мэром может появиться военная администрация

Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской ОГА Олегу Киперу оценить необходимость создания в Одессе военной городской администрации. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В четверг, 14 октября, стало известно, что украинский лидер лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-нардепа Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

«Отправлены письма Сырскому и Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования», — отметил Зеленский.

Военно-гражданская администрация — временный орган государственной власти на Украине, создаваемый преимущественно на территориях, прилегающих к зоне боевых действий. Впервые ВГА были созданы в 2015 году на подконтрольных Украине территориях ДНР и ЛНР.

ВГА населенных пунктов (городов, поселков, сел) формируются из военнослужащих воинских формирований, которые командируются в них в установленном законодательством порядке для выполнения определенных в законе задач.