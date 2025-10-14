В Казахстане мужчина на спор проглотил 26 ручек

Житель казахстанского Шымкента на спор проглотил 26 ручек. Об этом сообщает Informburo.

© Управление здравоохранения города Шымкент

По данным портала, 38-летний мужчина поспорил с другом и проглотил ручки дну одну за другой. Через время он почувствовал сильные боли в области желудка и кишечника. Мужчина был госпитализирован, у него диагностировали большое количество посторонних предметов в желудочно-кишечном тракте.

«Пациент поступил с жалобами на боли, вызванные наличием инородных предметов в желудочно-кишечном тракте. Ему была проведена эндоскопическая операция, в ходе которой все предметы удалены без разреза», — сообщил врач-эндоскопист Мухамедали Толегенов.

По итогам двухчасовой операции у мужчины извлекли из желудка 26 ручек. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, он был отпущен домой.