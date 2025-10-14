Стало известно, как может выглядеть дальнейшая власть на Мадагаскаре

На Мадагаскаре военные заявили о намерении сформировать комитет, состоящий из представителей армейского и полицейского руководства. По информации "Франс Пресс", данный орган будет временно исполнять обязанности главы государства.

© Global look

По данным СМИ, элитное военное подразделение Мадагаскара CAPSAT заявило, что берёт под контроль ситуацию в государстве. Это произошло во вторник, 14 октября, после голосования по вопросу импичмента бежавшего из страны президента.

Отмечается, что к власти военных на Мадагаскаре привела революция зумеров. На острове с конца сентября продолжаются волнения из-за дефицита пресной воды и электричества.

Возмущения привели к столкновениям с полицией, гибели 22 человек и роспуску Национального собрания (нижняя палата парламента).