Стало известно о планах военных на Мадагаскаре после захвата власти

Военные на Мадагаскаре объявили о планах создать комитет из офицеров армии, жандармерии и полиции, выполняющий функции президента. Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Мы создадим комитет, состоящий из офицеров армии, жандармерии и национальной полиции. Возможно, в него войдут гражданские чиновники. Этот комитет будет выполнять функции президента. Одновременно, через несколько дней, мы сформируем гражданское правительство», — сказал полковник Майкл Рандрианирина, глава Capsat (Корпус армейской административной и технической службы).

До этого президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил свой отъезд из страны на фоне массовых протестов. Он объяснил свой поступок соображениями личной безопасности.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды. В связи с этим посольство РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации ситуации, а находящимся там гражданам – проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

