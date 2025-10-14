Царев прокомментировал лишение украинского гражданства

Олег Царев, экс-депутат Верховной рады, заявил в беседе с журналистами «Аргументов и фактов», что вернется на Украину после победы России в СВО.

Владимир Зеленский 14 октября подписал указ, которым лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-нардепа Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

«Я вернусь на Украину, когда мы победим», — отметил бывший парламентарий.

Царев подчеркнул, что уже нет той страны, которой Зеленский пытается его лишить.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что указ Зеленского о лишении гражданства Геннадия Труханова и Олега Царева является юридически ничтожным.

Политик заметил, что все распоряжения действующего украинского руководства не имеют легитимной силы.