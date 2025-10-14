В Раде назвали неожиданный срок завершения конфликта на Украине

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что надеется на завершение боевых действий на Украине в ближайшее время.

По словам парламентария, инсайды о параметрах окончания военных действий в последнее время появляются у многих нардепов, включая экс-премьера страны Юлию Тимошенко, которая также ранее говорила о конце конфликта «не за горами». Вопрос, оправдаются ли они, остается открытым, добавил политик.

Тимошенко заявила о скором окончании украинского конфликта

Бужанский выразил надежду, что боевые действия закончатся до конца ноября. Он уточнил, что не имеет в виду подписание мирного соглашения, однако это ожидание «висит в воздухе».

Нардеп также напомнил о «триумфальном успехе» президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

Теперь, по мнению украинского политика, Трампа развязались руки, а его авторитет взлетел на недосягаемую высоту.