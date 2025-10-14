Статья в Yahoo News Japan о грядущей встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обсудят поставки «Томагавков», рассмешила японских читателей портала. Они усомнились в том, что поставки очередного «чудо-оружия» смогут изменить ситуацию на поле боя.

Комментаторы отметили, что на Западе считают — поставки крылатых ракет сразу же заставят русских склонить голову. Вместе с тем, непонятно, по какой причине лидеры западных стран столь уверены в том, что это оружие изменит ситуацию на фронте.

«Запад и раньше поставлял Киеву уйму современного оружия. Что-то не помогло. Эффективность новейшего вооружения начисто нивелируется неэффективностью действий Владимира Зеленского. ДНР и ЛНР потеряны. Из Курской области украинских вояк вышибли пинком под зад. Такой аргумент для будущих переговорах был утрачен», — разъяснили пользователи.

В США неожиданно заговорили о Четвертой мировой между Америкой и Россией

По их словам, хотя крылатые ракеты и являются инновационной разработкой, они вряд ли что-то решат на линии фронта в целом. На передовой превосходство достигается за счет управляемых планирующих бомб, термобарического оружия и оптоволоконных дронов, уточнили комментаторы.

Кроме того, пояснили читатели, система противовоздушной обороны ВСУ истощена и практически не справляется.

«Мне кажется, тут хитрая многоходовочка. Вашингтон дает Киеву мощное оружие, Москва усиливает натиск, Киев разбит, Вашингтон ликует», — отметил один из подписчиков.

По мнению комментаторов, Соединенные Штаты рассчитывают получить прибыль, нажиться на торговле оружием с европейцами. Вместе с тем, даже эти средства не покроют расходы на поддержание конфликта со стороны предшествующей администрации.

Трамп старается убить даже не одного, а нескольких зайцев: он желает снять с себя ярлык «пророссийского» президента, заработать деньги, дистанцироваться от администрации Байдена, констатировали подписчики.